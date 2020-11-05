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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - Galatasaray: 2

Axa Sigorta Efeler Ligi 13.

hafta karşılaşmasında Galatasaray Voleybol Takımı'nı konuk eden Bingöl Solhan Spor 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.


Solhan Spor oyuncuları, parkeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir” pankartıyla çıktı.



Salon: Bingöl Karşıyaka


Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Huseyin Okumuş


Bingöl Solhan Spor: Matheus Krauchuk, Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper (L), Serhat Uzun, Jacopo Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Alper Özdemir, Altay Demirci, Hakan Polat, Pavel Kuklinski, Burak Hazırol(L)


Galatasaray: Selçuk Keskin, Batuhan Avcı, Melih Sıratça, Ertuğrul Gazı Metin, Vahit Emre Savaş, Burutay Subaşı, Yasin Aydın, Murat Yenipazar, Maurıce Armando Torres, Selim Kalaycı, Burak Mert(L), Doğukan Ulu, Onurcan Çakır (L)


Setler: 23-25, 18-25, 25-21, 25-18, 15-13


Süre: 138 dakika (30, 27, 31, 27, 23)

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