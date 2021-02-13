Efeler Ligi: Bingöl Solhanspor: 3 - Sorgun Belediye: 2

Axa Sigorta Efeler Ligi 27.
hafta maçında Sorgun Belediye Voleybol Takımı'nı konuk eden Bingöl Solhanspor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş
Bingöl Solhanspor: Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper (L), Serhat Uzun, Koray Sahin, Jacopo Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Yiğit Onaylı, Erdem Yusuf, Hakan Polat, Kuklinski Pavel, Radzivon Miskevich, Burak Hazırol (L)
Sorgun Belediye: Yigit Yıldız, Hüseyin Koç, Umut Demir (L), Mesut Akman (L), Rolanda Cepeda Abreu, Lazar Cirovic, Burhan Zorluer, Rahmi Çağlar Aksoy, Ahmet Samet Baltacı, Berkant Hızarcı, Pavel Zakharov, Kadir Gürkan Uz, Danilo Pavlovic
Setler: 25-20, 20-25, 25-19, 25-21, 15-10
Süre: 135 dakika (30, 28, 30, 27, 20)