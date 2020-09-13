Efeler Ligi: Spor Toto: 2 - Bingöl Solhanspor: 3

Efeler liginde Spor Toto ile karşılaşan Bingöl Solhanspor, Ankara'da oynanan müsabakayı 3-2 üstünlükle tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) AXA Sigorta Efeler Ligi birinci hafta müsabakaları oynandı. Efeler Ligi ilk hafta müsabakaları kapsamında 13 Eylül 2020 Cumartesi günü Ankara Başkent Salonu'nda Bingöl Solhanspor ile Spor Toto ekibi karşılaştı.

Ankara'da oynanan karşılaşmanın ilk setini ev sahibi ekip 25-19 kazanarak 1-0 üstünlük elde ederken ikinci sette etkili olan Solhanspor, 22-25 kazanarak 1-1 eşitliği elde etti. Karşılaşmanın üçüncü setini Spor Toto, 25-23 kazanarak skoru 2-1'e taşıdı. Dördüncü sette de mücadeleyi bırakmayan Bingöl ekibi, bu seti ise 21-25 kazanarak eşitliği getirdi. Netice setinde karşılıklı sayılar sonucunda Solhanspor, seti 14-16 kazanarak karşılaşmayı 3-2 tamamlayıp lige galibiyetle başladı.

Galibiyet sonrası açıklamada bulunan Bingöl Solhanspor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, "Voleybol Efeler ligindeki ilk maçımızı kazanan takımımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Diğer takımlara göre bazı eksikliklerimiz var. Mütevazi bütçe ile bir takım kurduk. Ama oyuncularımız çok iyi motive oldular. İnanarak oynadılar ve kazandılar. Daha önümüzde uzun ve zahmetli bir yol var. Bu maçı unutup önümüzdeki maça bakacağız. Her maçı inşallah final havasında oynayacağız. Asla rehavete kapılmamamız lazım. Seyirci yasağı olduğu için televizyonları başında takımızı izleyen, destek veren dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin ve Dünyanın her yerinde yaşayan Bingöllüleri takımımıza sahip çıkmaya, maddi manevi destek vermeye davet ediyorum. Doğu Anadolu'nun efeler ligindeki tek takımıyız. Bu takım Bingöl'ün gurur duyacağı başarıları elde edecektir. Allah bizleri, bize güvenenlere karşı mahcup etmesin. Takımımıza maddi manevi destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.