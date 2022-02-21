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Ekipler, jandarma ile birlikte doğaya yem bıraktı

Bingöl’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma personeli ile birlikte doğaya yem bıraktı.

Bingöl'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma personeli ile birlikte doğaya yem bıraktı.


Bingöl'de yaban hayatını yemleme çalışmaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yemleme çalışmaları kapsamında Kiğı ilçesi Şeytan Dağlarına dağ keçileri için yem bırakan ekiplere jandarma komutanlığı personeli de eşlik etti. Ekipler ve jandarma personeli, 800 kilo ot ile 400 kilo pazar artığını doğaya bıraktı.


Yemleme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

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