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Elekrtik akımı 5 yavru leyleği annesiz bıraktı

Bingöl’de anneleri elektrik akımına kapılarak ölen 5 leylek yavrusu koruma altına alındı.

Bingöl'de anneleri elektrik akımına kapılarak ölen 5 leylek yavrusu koruma altına alındı.



Merkeze bağlı Sancak Beldesi'nde bir camii kubbesinde yuvaları bulanan leylek, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Belde sakinleri yuvada bulunan 5 leylek yavrusunun koruma altına alınması için Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Ekiplerce camii kubbesinden alınan yavruların, Rehabilitasyon merkezine nakledilmesi için Erzurum Şube Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

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