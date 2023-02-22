Bingöl'ün Genç ilçesindeki bir evde elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Alevler bir anda evi sararken, vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken ev tamamen kullanılamaz geldi.

Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.