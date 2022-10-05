Elektrik tellerinden çıkan yangın kontrol altına alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde elektrik tellerinden çıkan yangın, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Genç ilçesi Çevirme köyü Ulutaş mezrasında iddiaya göre elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bahçelerde devam eden yangını evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle bahçelerde zarar meydana geldi.