Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Vali Ekinci ile bir araya geldi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Vali Ekinci'yi ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere Bingöl'e gelen Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ile birlikte Vali Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret etti. Emniyet Genel Müdürü Aktaş, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Ekinci ile sohbet etti. Vali Ekinci, Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ı Bingöl'de ağırlamaktan onur duyduğunu ifade ederek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da Bingöl'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Kadir Ekinci'ye teşekkürlerini iletti.