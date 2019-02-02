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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya,"Terör konusunda önemli mesafe alındı"

Bölgede uzun süredir yapılan istikrarlı çalışmalar ile terör konusunda önemli bir mesafe alındığını belirten Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, huzur ve güven ortamının vatandaşın günlük hayatına yansıdığını bunun da kendilerini mutlu ettiğini söyledi.


Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e gelen Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Vali Kadir Ekinci'yi ziyaret etti.


Karlıova ilçesinde Vali Kadir Ekinci ve İl Emniyet Müdürü Metin Akay tarafından karşılanan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve beraberindeki beraberinde Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu ve Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan ile heyet Valilik ziyareti gerçekleştirdi. Uzunkaya burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.


Vali Ekinci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ilde yapılan ve devam eden çalışmaları paylaştı.


Bölgede uzun süredir yapılan istikrarlı çalışmalar ile terör konusunda önemli bir mesafe alındığını dile getiren Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya huzur ve güven ortamının vatandaşın günlük hayatına yansıdığını bunun da kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.


Uzunkaya ve beraberindeki heyetle ile çeşitli temasların ardından kentten ayrıldı.

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