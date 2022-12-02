Engelli Fatih hayranı olduğu Demet Akalın ile telefonda görüştü

Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşayan engelli Fatih Sanır'ın sanatçı Demet Akalın'a olan hayranlığını öğrenen Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, ikiliyi telefonda görüntülü görüştürdü.

3 Aralık Engelliler Günü'nde engelli Fatih Sanır'a unutulmaz bir gün yaşatıldı. Sanatçı Demet Akalın'ın hayranı olan ve her fırsatta çevresine Demet Akalın şarkılarıyla mini konser veren Sanır'ın en büyük arzusunun Akalın'la görüşmek olduğunu öğrenen Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu kolları sıvadı ve sanatçıyla irtibata geçerek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ikiliyi telefonda görüntülü görüştürdü. Görüntülü yapılan arama sonucu Demet Akalın'ı karşısında gören ve kendisiyle muhabbet etme fırsatı bulan Fatih Sanır mutluluktan gözyaşı döktü. Sanatçı, Fatih'i İstanbul'a davet ederek yüz yüze görüşmeyi teklif etti.

Yapılan görüşmenin ardından çok mutlu olan ve Kaymakam Kaptanoğlu'na sarılarak teşekkür eden Sanır, “Bugün dünyalar benim oldu. Çok ama çok sevinçliyim. Demet Akalın'ı çok seviyorum ve kaymakamımız bizi görüştürdü. İnşallah en kısa zamanda yüz yüze de görüşeceğiz. Kaymakam beye jestinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.