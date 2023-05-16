Engelsiz Yaşam Merkezi engellilere umut oldu

Bingöl Belediyesi tarafından geçen yıl faaliyete açılan Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylere adeta umut oldu. Hem zihinsel hem de bedensel engelli vatandaşlara yönelik çok sayıda kurs açıldı. Açılan kurslarda vatandaşlar bir yandan becerilerini geliştirirken, bir yandan da eğlenceli vakit geçiriyor. Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ücretsiz servis sağlarken, kursiyerlere aynı zamanda öğlen yemeği de ikram ediyor. Şu anda 30 kursiyeri bulunan merkezde, engelli bireylere resim ve boyama kursuda veriliyor.

Verilen kursu çok sevdiğini belirten Cansel Karaman, “Burada resim kursu var, müzik kursu var, gitar kursu var. Bütün engelli arkadaşları buraya bekleriz” dedi.

Engelsiz Yaşam Merkezi Koordinatörü Bahattin Tuz, “Özel engelli bireylere yönelik günlük bazı kurslar düzenliyoruz. Şu anda 30 öğrencimiz var ve bunlar dönüşümlü olarak geliyor. Resim, giyim, halk oyunları, gitar, bağlama ve piyano kurslarımız var. Bugün de bir resim kursumuz var ve buraya gelen öğrencilerimiz günlük rehabiliteden ziyade yapabilirliklerini ve zaman geçirmeye yönelik çalışmalar yürütülüyor. Halk eğitim tarafından gönderilen hocalarımızdan destek alıyoruz. Aynı zamanda Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri hem öğlen yemeklerini karşılıyor hem de servis hizmeti sağlıyor. Şu anda öğrenci sayımız 30, ancak bu sayıyı giderek artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.