Erdemir'den Bingöl'e 550 milyon dolar yatırımla peletleme tesisi

Türkiye'nin önde gelen entegre yassı çelik üreticilerinden Erdemir, stratejik bir yatırım daha yapıyor. Şirket, 550 milyon dolarlık yatırımla peletleme tesisi kurarak kendi pelet ihtiyacının çoğunluğunun yurt içi kaynaklardan karşılanmasını sağlayacak. Tesis, grup şirketi Ermaden'in Bingöl-Avnik'teki maden sahasında kurulacak.

Entegre yassı çelik üreticisi Erdemir, gerçekleştirdiği yatırım ve satın alma faaliyetleriyle rekabet gücünü ileriye taşıyor. Ülkeye ve paydaşlarına değer üretmek için çalışmalarını sürdüren şirket, stratejik öneme sahip, demir çelik sektöründe kritik bir ham maddede dışa bağımlılığı ciddi ölçüde azaltacak önemli bir yatırıma imza atıyor.

Yapılan açıklamaya göre Erdemir, grup şirketi Ermaden'in Bingöl-Avnik mevkiinde bulunan demir madeni sahasında yaklaşık 550 milyon dolar yatırımla peletleme tesisi kuracak. Türkiye'nin milli ve yerli kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen bu yatırım hem kurulum hem de işletim aşamasında istihdama büyük katkı sağlayacak. Cumhuriyetin 100'üncü yılında temeli atılacak tesisin 36 ila 42 ay içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Maden şirketi, bölgede son iki yıldır gerçekleştirdiği yoğun rezerv arama ve geliştirme çalışmaları neticesinde 250-300 milyon ton civarında manyetit demir cevheri kaynağı tespit etti. Bu kaynağın işlenerek Türkiye ekonomisine kazandırılması için şirket, yılda 3 milyon ton zenginleştirme ve pelet üretim kapasiteli peletleme tesisi kurma kararı aldı. Kurulacak tesiste söz konusu demir cevheri rezervi kapsamında 100 milyon tonu aşkın pelet üretimi hedefleniyor.

Geriye entegrasyonda önemli adım

Bingöl'deki yatırımın Türkiye ekonomisi için oluşturacağı değere dikkat çeken OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, “Pelet üretiminde kendine yetebilir rezerv yapısına sahip olmak hayati önem taşıyor. Şirket, Bingöl'deki demir cevheri maden işletmesinde yapılacak bu stratejik yatırımla geriye entegrasyonda büyük bir adım atarak en önemli ham madde kaleminde dışa bağımlılığı ciddi anlamda azaltacak. Aynı zamanda yıllık üretilecek 3 milyon ton peletin bugünkü fiyatlar ile yıllık 600 milyon dolarlık ithalatı azaltıcı etkisi yanında, Erdemir'e de yıllık 200-250 milyon dolarlık ilave brüt kârlılık kazandıracağını öngörüyoruz. Hedeflenen 100 milyon tonluk pelet üretim tonajı ile şirkete sağlayacağı katkının yanında ithalatı azaltıcı etkisiyle ülke ekonomisine vereceği fayda, çok önemli değer oluşturacaktır. Erdemir'in çelik sektöründeki gücü, birikimi ve Ermaden'in madencilik alanındaki uzmanlığıyla kurulacak tesis, OYAK Grubu Şirketlerinden Erdemir'in ihtiyacının büyük kısmının milli ve yerli kaynaklardan karşılanmasını sağlayacak. Bu yatırımın ülkemiz ekonomisine, paydaşlarımıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İstihdama önemli katkı

Verilen bilgiye göre, kurulacak tesis tüm bölgede önemli ölçüde istihdam oluşturup, tesisin inşaat süreçlerinde 2 bini aşkın, faaliyete geçtiğinde de yaklaşık bin kişilik istihdam sağlayarak bölge ekonomisine önemli katkıda bulunacak. Tesis aynı zamanda son yıllarda çelik sektörünü derinden etkileyen ticaret kotaları, emisyon ticaret sistemleri, emtia krizleri ve tedarik zincirindeki bozulmaların etkisini sağlayacağı yüksek kârlılıkla hafifletecek, grubun rekabet gücüne ve sürdürülebilirliğe hizmet edecek.