Evde eğitim gören Nurhayat'ın karne heyecanı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim gören 12 yaşındaki Nurhayat, karnesini Kaymakam Fatih Okumuş'tan aldı.

Solhan'da evde eğitim alan ve 5. sınıfı tamamlayan Nurhayat Bingöl (12) karne günü nedeniyle Kaymakam Fatih Okumuş,Belediye Başkan Vekili Yavuz Çavuşoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Yanılmaz ve Atatürk Ortaokulu Müdürü Nurullah Azak ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Okumuş, Nurhayat'a karnesini verirken, çeşitli kitaplarda hediye etti.

ilçede eğitim öğretim gören 7 bin 500 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını aktaran Kaymakam Fatih Okumuş," Nurhayat'da evde eğitim alan bir öğrencimiz. 5. Sınıfa gidiyor. Bugün o da karnesini aldı. Bugün Nurhayat'ı evinde ziyaret ettik, karnesini verdik, karnesi üzerine konuştuk, hatırını sorduk, taleplerini sorduk, tavsiyelerde bulunduk, sevdiği şeylerle ilgili sohbet ettik. Mesela, Nurhayat matematikte çok başarılı. Kur-an'ı Kerim, kitap okumayı çok seviyormuş. İnşallah başarılı olur, inşallah muvaffak olur. Nurhayat'a mutlak surette her türlü eğitsel ve sosyal hayatta toplumsal ihtiyaçlarına kadar her aşamada, devletimizin her birimi yardımcı olacak. Nurhayat'ın gülen yüzü gülmeye, ışıldayan gözü ışıldamaya, heyecanla atan yüreği atmaya devam edecek, güzel günler inşallah Nurhayat'ı bekliyor"dedi.

Nurhayat'a kitap hediye eden Kaymakam Okumuş, Belediye Başkan Vekili Yavuz Çavuşoğlu'nun, kısa sürede bir bilgisayar hediye edeceğini de belirtti.