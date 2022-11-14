Fabrikada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü

Bingöl'de bir fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Solhan ilçesi D300 kara yolu Muş Caddesi üzerinde bulunan bir su fabrikasında akülerin olduğu bölümde enerji kaynaklı yangın meydana geldi. Dumanları gören personellerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızlı bir şekilde olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.