Fedakar öğretmenler okulu yeniledi

Bingöl'de bir köyde 126 öğrencinin eğitim gördüğü 8 derslikli ilkokulda öğretmen ve idareciler, kendi çabaları ile okulu yeniledi.

Genç ilçesine bağlı Servi Merkez İlkokulunda görev yapan 2 idareci, 12 öğretmen 2 katlı okulu birlikte boyayıp örnek bir davranışa imza attı. Okul binasının 2 katında bulunan toplam 8 derslik, 3 koridor, lavabolar ve yemekhanelerin tadilatı için gerekli olan parayı kendi aralarında toplayan ve işe koyulan fedakar öğretmenler okul binasına yeni bir çehre kazandırdı.

Ödenek sıkıntısından dolayı bu işi kendi öğretmenlerle birlikte kendi imkanlarıyla yaptığını aktaran Okul Müdürü Sedat Dinç, "Okulumuzun 2002'den beri hizmet vermesi nedeniyle duvarlarımızın her tarafı oldukça yıpranmıştı. Biz de öğrencilerimiz için, eğitim öğretim yılı başlamadan okul binamızı yeni ve temiz bir görünüme kavuşturmak istedik. Gerekli olan parayı da kendi aramızda toplayıp malzemelerimizi alarak işe koyulduk. Emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.