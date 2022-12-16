İhlas Haber Ajansı

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Genç Caddesi'ndeki yürüyüş ve dinlenme alanı tamamlandı

Yeni belediye binasının yanındaki boş araziye meydan yapılması kararının alınmasının ardından cadde üzerinde kaldırım ve dinlenme alanı oluşturan Bingöl Belediyesi çalışmaları tamamladı.


Askeriye duvarının yıkılması ile birlikte Genç Caddesi 2 şeritten 4 şeride çıkartıldı. Belediye Başkanı Erdal Arıkan, yeni belediye binasının yanında bulunan boş arazinin meydan olacağını duyurmasının ardından genişletilen yolda, belediye ekipleri tarafından kaldırım ve dinlenme alanları yapıldı. Ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarının tamamlandığı alana oturma bankları ve bir çeşmede yapılırken çınar, çam ve ıhlamur ağaçları ekildi.


Yapılan çalışmaları beğenen vatandaşlar Belediye Başkanı Erdal Arıkan'a teşekkür ederek, ''Çok güzel olmuş en azından yaşlılar gelip oturur dinlenir. Bingöl için önemli bir hizmet. Çalışmaların devamını istiyor ve başarılar diliyoruz” dediler.

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