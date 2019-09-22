Genç ilçesi için Millet Bahçesi projesi

BİNGÖL (İHA) – Genç'e yapılması planlanan ve projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul edilen Millet Bahçesi'nin TOKİ aracılığıyla hayata geçirileceği bildirildi.

Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik'in vaatleri arasında yer alan Millet Bahçesi projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul edildi. Proje'nin yapımının TOKİ tarafından yürütüleceği öğrenildi. 36 Bin 219 metrekarelik alanda yapılacak olan millet bahçesinde yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, spor alanları, amfi, oyun alanları, otopark alanları, bitkisel peyzaj alanları ve millet kıraathaneleri bulunacak.

Genç'in önemli bir sosyal ve yeşil alan donatısına kavuşacağını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, "Alanında uzman ekiplerimize hazırlattığımız Millet Bahçesi projesini Genç ilçemiz adına Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'na sunduk. TOKİ tarafından kısa sürede iş ve işlemler gerçekleştirilecek. Park projemizin önümüzdeki yıl yapımına başlanıp tamamlanması planlanıyor. Genç ilçe girişimiz Murat Nehri yanında bulunan 36 Bin 219 metrekarelik alanda yapılacak millet bahçesinde yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, spor alanları, amfi, oyun alanları, otopark alanları, bitkisel peyzaj alanları ve millet kıraathaneleri bulunacak. Vatandaşlarımız burada dinlendirici bir ortama kavuşacağı gibi millet kıraathanesi sayesinde özellikle gençlerimizin verimli vakit geçirebilecekleri, ders çalışıp kitap okuyabileceği, internetten ve ikramlardan ücretsiz yararlanabilecekleri, fikir alışverişinde bulunarak sosyalleşebilecekleri ortam sağlanacak. Bu parkımız Genç ilçemiz kadar Bingöl'e de hitap eden bir cazibe alanı olarak hizmet verecek” dedi.