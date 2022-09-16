İhlas Haber Ajansı

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Genç ilçesindeki yangın, ormana sıçramadan söndürdü

Bingöl’ün Genç ilçesindeki bir mezrada 3 yerde çıkan yangın, ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesindeki bir mezrada 3 yerde çıkan yangın, ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Meşedalı köyü Korkut mezrasında 3 farklı noktada yangın çıktı. Dumanları gören yöre sakinleri, durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangını ormana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

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