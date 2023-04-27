Genç'te çiftçilere 7 bin fide dağıtıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde Orman İşletme İlçe Müdürlüğü tarafından vatandaşlara badem, ceviz, sedir, karaçam ve sarıçamdan oluşan 7 bin fide dağıtıldı.

Genç İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından fide dağıtımı yapıldı. Çiftçilere bin 500 badem, bin 500 ceviz, bin 500 sedir, bin 500 karaçam ve bin adet sarıçam olmak toplam 7 bin fidan dağıtımı yapıldı. Dağıtımda çiftçilere ekim ve bakım konusunda da bilgilendirme gerçekleştirildi.