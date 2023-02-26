İhlas Haber Ajansı

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Genç'te evleri hasar gören vatandaşlar için çadır kuruldu

Bingöl’ün Genç ilçesinde evleri hasar gören vatandaşlar için AFAD’tan temin edilen çadırlar, jandarma ve güvenlik korucuları tarafından kuruldu.

Bingöl'ün Genç ilçesinde evleri hasar gören vatandaşlar için AFAD'tan temin edilen çadırlar, jandarma ve güvenlik korucuları tarafından kuruldu.


Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, Bingöl'ün Genç ilçesindeki Servi bölgesinde de ağır hasara yol açtı.


Yine bölgede devam eden sarsıntılar nedeniyle evleri hasara uğrayan depremzede vatandaşlar için AFAD tarafından temin edilen çadırlar, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Genç İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile güvenlik korucuları tarafından kuruldu.


Depremzede vatandaşlar hizmetlerinden ve desteğinden dolayı jandarma personeline teşekkür etti.

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