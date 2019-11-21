İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genç'te "Gençlik Okuyor" projesi

Bingöl’ün Genç ilçesinde "Gençlik Okuyor" projesi kapsamında kitap kafe açıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde "Gençlik Okuyor" projesi kapsamında kitap kafe açıldı.


Genç Kaymakamlığı ve Öğretmen Evi Müdürlüğü tarafından "Gençlik Okuyor" projesi kapsamında Kitap Kafe açıldı. Açılan kitap kafe aracılığıyla okuma bilincinin aşılanması hedeflenirken, ikramlarda ücretsiz yapılıyor.


Açılış programına Kaymakam Arif Gül, Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, kurum amirleri, öğretmenler ve gençler katıldı.


Gençler arasında kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Kaymakam Gül, bu vesileyle gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasının sağlanacağını ve okuma bilincinin kazandırılacağını aktardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.