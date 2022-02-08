Genç'te ilkokul öğrencileri işitme testinden geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik işitme testi taraması yapılmaya başlandı.

Genç İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Okul Çağı Çocuklarda İşitme Tarama Programı' kapsamında, ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik taraması testi başlatıldı. İlçedeki 520 öğrenciye uygulanacak olan tarama testi ilk olarak Nuri Öz Altın İlkokulunda gerçekleştirildi. Uygulama hakkında bilgi veren İlçe Sağlık Müdürü Burak Bozgan, "Bu işitme taramalarımızla, çocuklarımızın işitme kayıplarını erken dönemde yakalayarak, sağlıklı yaşıtlarıyla eşit koşullarda eğitimlerini sürdürebilmelerini, eğitim öğretimlerinde olumsuz koşulları ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Okullarda yaptığımız taramalar sonunda sorun tespit ettiğimiz öğrencilerimizi önce ikinci basamak KBB uzmanımıza, yönlendiriyoruz, orada tedavi olabilecek öğrencilerimizi tedavi ettiriyoruz. Tedavi ettiremediklerimizi üçüncü basamaklara göndererek, burada tedavilerini yaptırıyoruz" dedi.