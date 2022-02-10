İhlas Haber Ajansı

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Genç'te jandarma personeline yönelik yangın tatbikatı

Bingöl’ün Genç ilçesinde jandarma personeline yangın eğitimi verilirken, tatbikat da gerçekleştirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma personeline yangın eğitimi verilirken, tatbikat da gerçekleştirildi.


Genç itfaiyesi ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarında yangın eğitimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı personeline eğitim veren ekipler, önce yangın konusunda bilgilendirme yaptı daha sonra tatbikat gerçekleştirdi.


Ekipler, eğitimlerin periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.

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