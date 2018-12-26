Genç'te, liseliler sosyal medyayı tartıştı

Bingöl'ün Genç ilçesindeki münazara yarışmasında liseliler sosyal medyayı tartıştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Hakan Akdere Kültür Merkezi'nde liseler arası münazara yarışması düzenlendi. Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Yarışma 3 oturumda yapıldı. Finale kalan Şehit Murat Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, akıllı telefonların ve sosyal medyanın kullanımının yaygınlaşması aile ve arkadaşlar arasındaki ilişkisi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini tartıştı.Jürinin yaptığı değerlendirmede İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yarışmayı birinci tamamladı.

Münazarada fikirlerini ortaya koyan öğrencilerin çok iyi hazırlandığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Dinler,önemli olanın fikirleri ortaya koymanın, tartışabilme kültürünü kazanmanın ve sosyalleşebilmek olduğunu kaydetti.

Münazaraya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi verilerek, kitap hediye edildi.