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Genç'te muhtarlarla istişare toplantısı

Bingöl’ün Genç ilçesindeki muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesindeki muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı.


Genç Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından “Muhtarlarla İstişare Toplantısı” düzenlendi.Birlik Başkanı ve İlçe Kaymakamı Arif Gül başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, İl Genel Meclis Üyeleri Abdullah Aldal, Mehmet Balcı, 68 köy muhtarı,kamu kurum kuruşlarının müdürleri ile ilçede bulunan yatırımcı firma yetkilileri katıldı.


Muhtarlar, Kaymakam Gül tarafından tek tek dinlendi. Muhtarlar, köylerine yapılmasını istedikleri yol, kanalizasyon, içme suyu gibi acil öncelikli taleplerini aktardı.


Toplantı kapsamında köylerin genel eksiklikleri belirlenerek 2020 yılı Köydes Yatırım Programı ön çalışması gerçekleştirildiği de aktarıldı. Ayrıca köylerin diğer sorun ve sıkıntıları kurum müdürleri ile paylaşılarak gerekli çözümlerinin gerçekleştirilmesi talimatı verildiği kaydedildi.

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