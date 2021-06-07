Gerindal gölüne ilgi artıyor

Bingöl'den bir grup 2 bin 300 rakımlı tepede bulunan Gerindal Krater Gölü'ne doğa gezisi düzenledi.

Kentte Şaban köyü yakınında bulunan 2 bin 300 rakımdaki Gerindal Krater Gölü'nün, bölgede oluşan huzur ve güven ortamının ardından ziyaretçilerini artıyor. Şehrin kalabalığından uzak vakit geçirmek isteyen Kuzey Yüzü Dağcılık üyesi bir grup 3,5 saatlik yolculuğun ardından Gerindal Krater Gölüne ulaştı. Krater gölünde doğayla iç içe vakit geçiren grup, zamanı olanların gelerek görmesini istedi.

Etkinlikte yer alan Kulüp Başkanı Ramazan Küçükhazar, "Coğrafi konumu olsun, havası olsun çok güzel bir yer. Herkesin buraya gelip görmesini ve bu havayı solumasını isterim. Kamp meraklılarının ilgisini çeken bölgenin turizme kazandırılması gerekmektedir” dedi.