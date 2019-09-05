Gri listedeki terörist, MİT ve Jandarmanın istihbaratıyla etkisiz hale getirildi

Bingöl'de 300 bin TL ödüllü gri listede yer aldığı öğrenilen terör örgütü PKK'lı terörist "Agit Çektar Çevlik" kod adlı Harun Başlık'ın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Jandarma Komutanlığının istihbaratı sonucu tespit edilip etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Karlıova İlçesi Hacılar Köyü mevkiinde bir teröristin tespit edildiği aktarılan Valilik açıklamasında, "04 Eylül 2019 günü saat 20.00 sularında sözde Erzurum Eyaleti Bingöl ili Karlıova İlçesinde faaliyet gösteren ve İçişleri Bakanlığınca Gri renkli kod ile aranan Agit Çektar Çevlik kod adlı Harun Başlık isimli Bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Valilik ayrıca güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi.