Güreşte Türkiye ikincisi ve üçüncüsü olan sporcular, müsabakalara canla başla hazırlanıyor

U17 Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda ikinci olan Şeyma Tağtekin ile Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan Aleyna Kaya, hocalarının eşliğinde müsabakalara canla başla hazırlanıyor.

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde açılan Güreş Kursu'nda 30'a yakın sporcu, antrenör Maviş Bükey ve Dursun Altunışık eşliğinde çeşitli yarışmalara hazırlanıyor. Sporculardan Şeyma Tağtekin U17 Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda ikinci, Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında Aleyna Kaya ise geçtiğimiz haftalarda üçüncü oldu. Önemli başarılar elde eden güreşçiler, gelecek müsabakalara canla başla hazırlanmaya devam ediyor.

Sporcularıyla gurur duyduğunu belirten güreş antrenörü Maviş Bükey, haftanın 5 günü sıkı bir antrenman yaptıklarını belirtti. Hedeflerinin Avrupa, Dünya şampiyonaları ve olimpiyatlara sporcu yetiştirmek olduğunun altını çizen Bükey, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışıyorum. U17 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda öğrencimiz Şeyma Türkiye ikincisi oldu. Ondan sonra Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda öğrencimiz Aleyna da Türkiye üçüncüsü oldu. Öğrencilerimi tebrik ediyorum ve onlarla gurur duyuyorum. Hedefimiz Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlara milli sporcular yetiştirmek, bunun için de elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarımız çok güzel ilerliyor, haftanın 5 günü antrenman yapıyoruz. Diğer sporcularımızdan da beklentilerimiz çok. Şuan yaklaşık 30 sporcumuz var ve hepsinin iyi yerlere geleceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Yasemin Adar'ı kendime örnek olarak alıyorum”

Türkiye şampiyonasında ikinci olan Şeyma Tağtekin, milli güreşçi Yasemin Adar'ı örnek aldığını söyledi. İki yıl içinde bu noktaya geldiğini belirten Tağtekin, “40 kiloda U17 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldum. Uluslararası müsabakalar da ise beşinci oldum. Hedefim ise Uluslararası, Avrupa ve Dünya müsabakalarında şampiyon olmak. Bu konuda Yasemin Adar'ı kendime örnek olarak alıyorum. Antrenörüm Maviş ve Dursun hocam sayesinde buralara geldim. Hocalarım ilk başladığımda bana yetenekli olduğumu ve devam etmemi söyledi. Ben de onları dinleyerek devam ettim ve 2 yıl içinde Türkiye ikincisi oldum. Bundan sonraki süreçte hem Bingöl'ü hem de ülkemizi temsil etmek istiyorum” dedi.

15 Haziranda Sivas'ta yapılan Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan Aleyna Kaya ise, “5 yıldır güreş ile ilgileniyorum. Okul sporları müsabakalarında Türkiye üçüncüsü oldum ama bu benim için yeterli değil, bir başlangıç. Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum ve bunun için daha çok çalışmam gerekiyor” diye konuştu.

Güreşçiler, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün tahsis ettiği salonda antrenmanlarına devam ediyor.