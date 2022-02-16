İhlas Haber Ajansı

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Güvenlik korucularına afet ve yangın eğitimi verildi

Bingöl’de AFAD İl Müdürlüğü personeli tarafından güvenlik korucularına afet ve yangın eğitimi verildi.

Bingöl'de AFAD İl Müdürlüğü personeli tarafından güvenlik korucularına afet ve yangın eğitimi verildi.


Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, kent genelin kamu kurum ve kuruluşlara yönelik afet eğitimlerine devam ediyor. AFAD Bingöl İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güvenlik korucularına afet ve yangın eğitimi verildiği belirtilerek, "Güvenlik koruyucularımıza yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. 3.ekibe yönelik çadır kurma ve afet ve yangın eğitim farkındalık konusunda eğitmenlerimiz tarafından uygulamalı eğitim verilmiştir” denildi.

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