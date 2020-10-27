Hasta, ambulans helikopterle sevk edildi

Bingöl'de böbrek yetmezliği tedavisi gören 67 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Kayseri'ye sevk edildi.

Bingöl Devlet Hastanesi'nde Akut Böbrek Yetmezliği tedavisi gören Yıldız Omurca (67) için girişimsel radyoloji ihtiyacı oluştu. Bunun üzerine Kayseri Şehir Hastanesi'ne gönderilmesi planlanan hasta için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi. Bingöl'e gelen bölgedeki ambulans helikopter, hastayı ambulansla getirildiği havalimanından alarak Kayseri'ye götürdü.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da: “Akut Böbrek Yetmezliği, NonSt elevasyonlu MI ve SVO tedavisi gören hastamız, bakanlığımıza ait hava ambulansı ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi” denildi.