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Hasta, uçak ambulansla sevk edildi

Bingöl’de kalp rahatsızlığı geçiren bir kişi ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.

Bingöl'de kalp rahatsızlığı geçiren bir kişi ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.


Alınan bilgilere göre, yakın bir zamanda kalp nakli olan Ömer Anşin dün akşam saatlerinde rahatsızlandı. Ailesinin durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirmesinin ardından hasta ilk olarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Burada yapılan ilk müdahalede enfeksiyon kaptığı belirlenen hasta için Sağlık Bakanlığından ambulans uçak istendi. Bingöl'e gönderilen ambulans uçakla alınan hasta Ankara'ya sevk edildi.

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