Hastanedeki tatbikat gerçeği aratmadı

Solhan Devlet Hastanesi'nde Hastane Afet Planı (HAP) çerçevesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikata hastane personelinin yanı sıra itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri katıldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin verdiği eğitimden sonra acil durum alarmı ile tatbikat başladı. Deprem tahliyesi, yangın söndürme, yaralı tahliyesi ve kaçırılan çocuğu kurtarma senaryoları gerçeği aratmadı.

Hastane Başhekimi Dr. Kenan Korkmaz, “Bugün hastanemizde sivil savunmaya yönelik deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Aynı zamanda pembe kod tatbikatı yapılarak başarılı bir şekilde sonlandırdık" dedi.

Tatbikatın sona ermesiyle değerlendirmelerde bulunan Hastane Sivil Savunma Amiri Serhat Bilmez, “Yıllık her sene HAP çerçevesinde yine bu yıl tatbikatımızı yaptık. Biliyorsunuz biz bir deprem bölgesinde yaşıyoruz. En son Kahramanmaraş'ta olanlar 50 bin canımıza mal oldu. Hem can kaybı hem de mal kaybımızın olmaması için elimizden gelen bütün gayreti göstermek zorundayız. Bu riskleri minimize indirip binalarımızın sağlamlığını ve çevreden etkilenmemesi için elimizden geleni yapmak zorundayız. Biz de hastanemiz olarak üstümüze düşen görevi HAP çerçevesinde yapıyoruz" diye konuştu.