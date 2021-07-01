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Havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kargalar kurtarıldı

Bingöl’de bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kargalar, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Bingöl'de bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kargalar, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı.


Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde bir binanın havalandırma boşluğuna giren kargalar, orada mahsur kaldı. Kargaların durumunu fark eden bina sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.


Olay yerine gelen ekipler, bir evin banyo kısmından kargalara ulaşarak çıkardı. Kargalar daha sonra doğaya salındı.

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