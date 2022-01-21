İhlas Haber Ajansı

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Havalimanındaki şüpheli çantaları “Haylaz” ve “Ilık” kontrol ediyor

Bingöl Havalimanında şüpheli çantaların kontrolünü “Haylaz ” ve “Ilık ” isimli bomba arama köpekleri yapıyor.


Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli köpek unsurları, havalimanında vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri maksadıyla görevlendirildi. Havalimanında görevlendirilen “Haylaz” ve “Ilık” isimli bomba arama köpekler, uçuş öncesi çanta ve valiz araması yapıyor.


Arama faaliyetlerinde etkin rol üstlenen bomba arama köpeklerinin, suçun önlenmesi ve suçlunun tespitine yönelik çalışmalarda büyük önem arz ettiği belirtildi.

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