Hayvanları koruma polisleri göreve başladı

Bingöl'de çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi için İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü'nde oluşturulan polis birimi verilen eğitimin ardından göreve başladı.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi için oluşturulması kararlaştırılan polis birimi Bingöl'de hazır hale getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, verilen eğitimin ardından kentte göreve başladı. Göreve başlayan polislerin, 155'e yapılacak ihbarların yanı sıra bakanlık tarafından hayata geçirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden gelen bildirimler ve sosyal medyada suç unsuru içeren paylaşımları dikkate alacağı, işkence, hayvanın bakımını ihmal etme ve sürücünün çarparak yaralanmasına neden olduğu hayvana yardım etmeden kaçması gibi konularda kişilere idari işlem uygulayacağı aktarıldı.

Bingöl'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile de koordineli olarak çalışacak olan ekipler, yaralı olarak bulunan veya işkence edilmiş sokak hayvanlarını koruma altına almak için geçici bakımevine getireceği kaydedildi. Kent genelinde vatandaşları bilgilendiren, aynı zamanda sokak hayvanları ile ilgilenen polislerin, hayvanlarla ilgili her türlü ihbarı da değerlendireceği aktarıldı.

Kentte kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği hakkında bilgi veren Komiser Yardımcısı Yusuf Özcan, "Bingöl ilimizde ve ilçelerimiz kurulan bir büro. Bu büro adı altında dilsiz dostlarımıza, çevremize, doğamıza daha duyarlı, daha dost hane yaklaşabilmemiz için vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Ve bu yönde çeşitli çalışmalarımız var. Şehrimizin birçok yerinde broşürlerimizi ve afişlerimizi dağıtıyoruz. Aynı zamanda Mobil uygulama olan ‘Haydi' uygulamasını da vatandaşlarımıza tanıyoruz. Uygulamanın amacı, dilsiz dostlarımıza o anda yapılan işkence tarzı kötü davranışları ihbar etmesi için İçişleri Bakanlığı'mız tarafından kurulmuştur ve faaliyete geçmiştir. Vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendiriyoruz, yönlendiriyoruz. Aynı zamanda çevremize, doğamıza ve dilsiz dostlarımıza yapılan kötü davranışları elimizden geldiğince önlemeye çalışıyoruz. 5199 Hayvanları Koruma Kanunu'nun bize verdiği yetki çerçevesinde gerekli adli ve idari cezai işlemleri uygulamak üzere görevimizin başındayız. Bizim istediğimiz tek şey, canlılara daha iyi bir ortam sağlayabilmek. Vatandaşlarımızın da bize bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.