İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hem doğayı gezdiler hem de çevre temizliği yaptılar

Bingöl’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar hem doğayı gezdi hem de çevre temizliği yaptı.

Bingöl'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar hem doğayı gezdi hem de çevre temizliği yaptı.


Bingöl'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde, Genç İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün katılımıyla doğa turizmi faaliyetleri çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Gerçekleşen doğa yürüyüşü etkinliğine yaklaşık 60 kişi katılım sağladı. Katılımcılar hem doğayı gezdi hem de çevre temizliği yaparak örnek bir davranış sergiledi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, benzer etkinliklerin periyodik olarak devam edeceğini de bildirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.