Hem doğayı gezdiler hem de çevre temizliği yaptılar

Bingöl'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar hem doğayı gezdi hem de çevre temizliği yaptı.

Bingöl'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde, Genç İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün katılımıyla doğa turizmi faaliyetleri çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Gerçekleşen doğa yürüyüşü etkinliğine yaklaşık 60 kişi katılım sağladı. Katılımcılar hem doğayı gezdi hem de çevre temizliği yaparak örnek bir davranış sergiledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, benzer etkinliklerin periyodik olarak devam edeceğini de bildirdi.