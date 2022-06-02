İl Milli Eğitim Müdürü Yücel: “Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz için ne kadar yatırım yapsak azdır”

Son yıllarda inşaatı tamamlanan ve devam eden okullar sayesinde eğitim öğretimde oldukça rahatladıklarını belirten Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, "Bizler de üstümüze düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz için ne kadar emek versek, ne kadar yatırım yapsak azdır” dedi.

Bingöl Vali Yardımcısı Fatih Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Genç ilçesinde hayırseverler tarafından yapımı devam eden anaokulu inşaatında incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkilisinden inşaat hakkında bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yücel, “Son yıllarda ilçede inşaatı tamamlanan ve devam eden okullar sayesinde eğitim öğretimde oldukça rahatladık. Yeni açılacak olan okullarımız sayesinde eğitim kalitemizin iyice yükseleceğine inanıyorum. Bizler de üstümüze düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz için ne kadar emek versek, ne kadar yatırım yapsak azdır. Bizler çok iyi biliyoruz ki ülkemiz iyi yetişmiş, kişilikli ve vizyon sahibi inançlı insanlarla büyüyecek ve güçlenecektir” dedi.