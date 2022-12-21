İl Milli Eğitim Müdürü Yücel, “Hedefimiz Bingöl'de hiçbir çocuğun eğitimin dışında kalmamasıdır”

Tek bir çocuğun bile eğitim sistemi dışında kalmasının kabul edilemez olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, "Hedefimiz Bingöl'de hiçbir çocuğun eğitimin dışında kalmamasıdır" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, okul müdürleri ve öğretmenleri ile bir araya geldi. Bakanlık tarafından başlatılan, kayıt dışı öğrencileri tespit ederek, eğitime kazandırma çalışmalarını ele alan Yücel, gerçekleştirdiği toplantılarda okul terki ve riski taşıyan öğrencilerin tespitine yönelik erken uyarı sistemi ve takip sistemiyle öğrencilerin eğitim sistemine dahil edilmesi konusunu ele aldı.

Halil Yücel, “Bakanlığımızın bu noktadaki esas gayesi eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve tüm öğrencilerin aynı nitelikte eğitime erişimini sağlamaktır. Bingöl olarak ortaöğretimde okullaşma oranlarımızın artırılması konusunda dikkat çekici bir ilerleme kaydettik. İnanıyorum ki yapacağımız farklı çalışmalarla eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik çabalarımız bu yolda başarıyla ilerlememizi sağlayacaktır. Tek bir çocuğumuzun bile eğitim sistemi dışında kalması kabul edilemez. Sizlerden bu konuyu yakından takip etmenizi, söz konusu öğrencilerimizin velilerine en kısa sürede ulaşmanızı ve kesinlikle eğitim öğretime kazandırmanızı bekliyoruz. Hedefimiz Bingöl'de hiçbir çocuğun eğitimin dışında kalmamasıdır" diye konuştu.