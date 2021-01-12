İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isınmak için girdiği araç altında sıkışan kedi kurtarıldı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde ısınmak için bir aracın altına giren ve sıkışan kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ısınmak için bir aracın altına giren ve sıkışan kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.


Hava sıcaklıklarının eksi 10 derecede seyrettiği Karlıova ilçesinde, sokak hayvanları ısınmak için çoğu zaman araç altlarına veya motorlarına girmeye başladı. İlçede yaşayan Olcay Çevik'in aracının altına da benzer şekilde kedi girdi. Aracına binmek isterken kedi sesini duyan Çevik, hayvanın sıkıştığını fark etti. Çevik, uzun uğraşlar sonucu sıkışan kediyi kurtardı.


Kurtarılan kedi doğal ortamına bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.