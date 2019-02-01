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İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya'dan Bingöl'e ziyaret

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Bingöl ziyaretinde iş başvurusu yapan vatandaşlarla sohbet etti.


İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, birtakım incelemelerde bulunmak üzere İŞKUR Bingöl İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Uzunkaya ziyarette İl Müdürü Fesih Güler'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle açılan Rölyef Kabartma sanatları kursunda yapılan 3 boyutlu Esmaül Hüsna tablosu Uzunkaya'ya hediye edildi.


Uzunkaya, kurum ziyareti sırasında iş başvurusu yapan vatandaşlarla da sohbet ederek onları dinledi.

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