İhlas Haber Ajansı

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İtfaiye ekipleri yuvası bozulan leyleğe yuva yaptı

Bingöl’ün Genç ilçesinde itfaiye ekipleri, yuvası bozulan leyleğin yuvasını yeniledi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde itfaiye ekipleri, yuvası bozulan leyleğin yuvasını yeniledi.


Bingöl-Genç kara yolunda elektrik direğine yuva yapan leyleğin yuvası bilinmeyen bir nedenden dolayı yıkıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Bölgeye giden ekipler, itfaiye aracı desteğiyle yuvayı yeniledi.


Çevredeki vatandaşlar da itfaiye ekiplerine bu davranışlardan dolayı teşekkür etti.

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