Jandarma 130 öğrenciye trafik eğitimi verdi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Karlıova İlçesi Hacılar Köyü Hacılar İlk ve ortaokulunda Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti Modeli kapsamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Jandarma Trafik Ekipleri, yaşları 7 - 14 arasında değişen 130 öğrenciye trafik konusunda bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak maksadıyla trafik ve trafik kuralları hakkında, asayiş ekipleri ise öğrenci velileri ve öğretmenleri okul, okul çevresi ve güzergâhında oluşabilecek olaylara yönelik güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirdi.