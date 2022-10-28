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Jandarma, çocuklarla birlikte Cumhuriyet Bayramını kutladı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığında görevli personel, Cumhuriyet Bayramının 99’uncu yıl dönümünü ilkokul öğrencileriyle birlikte kutladı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığında görevli personel, Cumhuriyet Bayramının 99'uncu yıl dönümünü ilkokul öğrencileriyle birlikte kutladı.


İl Jandarma Komutanlığı personeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Genç ilçesindeki bulunan Yayla İlkokulunu ziyaret etti. Ziyarette çocuklarla birlikte vakit geçiren jandarma personeli, “Atatürk'ün Çocukları” marşını hep bir ağızdan söyledi.


Ziyaret sonunda çocuklara Türk bayrağı hediye edildi.

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