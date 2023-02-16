Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, narkotik köpeğinin tepki vermesi sonucu bir şüpheli üzerinde 220 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekipleri uyuşturucu ve tacirlerine geçit vermiyor. Bu çerçevede edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gezin Jandarma Karakol Komutanlığı önünde KOM Şube ekipleri ile icra edilen yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada narkotik köpeği yolcu olarak bulunan M. Ö.' tepki verdi. Bunun üzerine şahsın üzerinde yapılan aramada,

220 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.