İhlas Haber Ajansı

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Jandarma sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Bingöl’de jandarma komutanlığı personelleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

Bingöl'de jandarma komutanlığı personelleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını elleriyle besledi.


Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında kış mevsimi dolayısıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yönelik çalışma yaptı.


Çeşitli mamaları belirli noktalara bırakan jandarma personeli, bazı sokak hayvanlarını da elleriyle besledi.

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