İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarmadan öğrencilere destek

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı, 30 öğrenciye kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye desteğinde bulundu.

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı, 30 öğrenciye kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye desteğinde bulundu.


Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, köy ve okul ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede merkeze bağlı Çevrimpınar Köyü ilkokulunu ziyaret eden jandarma personeli, burada öğrencilerle vakit geçirdi. Öğrencilerle sohbet eden jandarma personeli, 30 öğrenciye kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye malzeme desteğinde bulundu.


Öğrenciler, jandarma personellerine teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.