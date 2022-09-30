Jandarmadan öğrencilere destek

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı, 30 öğrenciye kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye desteğinde bulundu.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, köy ve okul ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede merkeze bağlı Çevrimpınar Köyü ilkokulunu ziyaret eden jandarma personeli, burada öğrencilerle vakit geçirdi. Öğrencilerle sohbet eden jandarma personeli, 30 öğrenciye kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye malzeme desteğinde bulundu.

Öğrenciler, jandarma personellerine teşekkür etti.