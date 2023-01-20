İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan öğrencilere karne hediyesi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, ara tatiline giren öğrencilere karne hediyesi olarak kışlık giyim desteğinde bulundu.


İl Jandarma Komutanlığınca 'Haydi Mesleğini Seç' Projesi çerçevesinde, jandarma mesleğinin tanıtılması ve sevdirilmesi amacıyla Karlıova ilçesinde bulunan Halifan ve Sudurağı ilkokulları ziyaret edildi. Öğrencilerin hem yüzünü güldürebilmek hem de ara tatil karne hediyesi vermek amacıyla jandarma personeli tarafından öğrencilere, kışlık giyim ihtiyaç malzemeleri ile çeşitli ikramlıklar dağıtıldı.


Proje çerçevesinde yapılan ziyaret öğrencilerin ve öğretmenlerin beğenisini topladı.

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