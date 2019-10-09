Kafası soba borusuna sıkışan köpek kurtarıldı

Bingöl'de soba borusuna kafası sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle vatandaşlar bir köpeğin kafasının soba borusunu sıkıştığını görerek durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.İtfaiye ekipleri de aldıkları ihbar üzerine olay yerine giderek köpeğe müdahale etti. Boru köpeğin kafasından kesilerek çıkarıldı.

Öteyandan, başı boş köpek Belediye Geçici Hayvan Bakımevi görevlileri tarafından alınarak barınağa götürüldü.