İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'taki deprem Bingöl'de de hissedildi

Bu gece saatlerinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.

Bu gece saatlerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem, birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de de hissedildi, vatandaşlar deprem sonrası kendini dışarı attı.


AFAD Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 şiddetinde yerin 7 kilometre altında deprem meydana geldiğini açıkladı.


Meydana gelen deprem birçok çevre ilde olduğu gibi Bingöl'de de hissedildi. Deprem sonrası Bingöllü vatandaşlar sokağa döküldü.


Vatandaşlar, deprem nedeniyle çok korktuklarını belirtti.


Ayrıca deprem sonrası açıklama yapan Vali Kadir Ekinci, kent genelinde ciddi bir ihbar almadıklarını, sadece bir iki binada çatlak olduğunu söyledi.

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