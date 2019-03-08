Kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti

Bingöl'de bir köy muhtarı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Genç İlçesine bağlı Gözütok Köyü Muhtarı Mehmet Buketçi (52) kalp krizi geçirdi.Aile yakınlarının sağlık ekiplerine haber vermesiyle Buketçi, ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buketçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, 5 yıldır muhtarlık görevini yürüten Buketçi'nin bu dönemde muhtar adayı olduğu öğrenildi.